 

Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

03.03.2024, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отмечается, что на стенде региона Кириенко и Разуваева исполнили народную песню «Белла, Чао!» в сопровождении молодых музыкантов из Италии. В то же время министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья рассказала гостям о концепции экспозиции «Подмосковье – это любовь».

«Здесь большое яркое пространство, где ребята поют, танцуют, обмениваются контактами, дружат. И, наверное, это все соответствует всеобщей тематике фестиваля, потому что он про любовь, про счастье, про что-то доброе и хорошее. Хочется отдельно поблагодарить наших волонтеров, их 90 человек, которые помогают с организацией этого события. Ну и, конечно же, подмосковных участников – 300 человек, которые тоже здесь», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что подмосковная делегация взяла под свое культурное шефство свыше 300 участников из Беларуси, Мадагаскара и Брунея. В рамках программы молодежь рассказывает и знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Добавим, что стенд Подмосковья на фестивале предлагает разнообразные активности, включая современные технологии и народные ремесла, танцы, музыку и образование. Кроме того, посетители экспозиции могут выступить на открытом микрофоне, получить медвежонка или другие подарки за творческие выступления.

Студентка Российского международного олимпийского университета Динки из Шри-Ланки поделилась впечатлениями о стенде, отметив его интерактивность.

«Пространство Подмосковья очень интерактивное. Меня и подругу Юдо из Индии заинтересовала ваша стена с фотографиями, поэтому решили посетить стенд. Когда мы вошли, нас поразило ваше гостеприимство, поэтому с удовольствием присоединились к активностям», – рассказала Динки.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи в Сочи продлится до 7 марта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / N-TV обеспокоен утечкой военных данных, которыми может воспользоваться Россия

03.03 / Исход миллиардов – деньги немецкого бизнеса утекают из Германии за рубеж

03.03 / Конгрессмены-республиканцы не спешат помогать Киеву

03.03 / НАТО давно пора честно сказать Киеву — альянсу невыгодно принимать Украину в блок

03.03 / Украинская сельхозпродукция грозит разорить европейских фермеров

03.03 / Если переговоры бундесвера так легко прослушать — в нынешней ситуации это катастрофа

03.03 / Немецкие СМИ бьют тревогу – генералов бундесвера оказалось легко прослушать

03.03 / Байден поручил расследовать угрозу со стороны китайских «умных» электромобилей

02.03 / Немецкий политик – РФ использует утечку записи офицеров бундесвера для сдерживания Шольца

02.03 / JF – в Вашингтоне переговоров не хотят — зато хотят продолжать вредить России руками украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика