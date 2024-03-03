 

Россияне поддержали инициативу об изъятии грузовиков и автобусов у физических лиц

03.03.2024, 19:33, Разное
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89% россиян поддерживают инициативу правительства о том, чтобы реквизовать специальный транспорт у физических лиц в пользу государства. К такой технике относятся автобусы, грузовики полной массой от 2,5 тонн, строительные самодвижущиеся машины, некоторые виды сельскохозяйственных машин.

В кабмине уверены, что нынешнее положение дел приводит к ситуациям, когда частные лица, умеющие управляться с такой техникой, начинают самостоятельно зарабатывать деньги с её помощью и либо не платят вообще налоги, либо оформляются как самозанятые и пользуются сниженным налогом, недоплачивая государству.

«Точно так же, как не разрешается рядовому гражданину владеть оружием серьёзнее кухонного ножа, так и с транспортом должно быть: физическому лицу иметь автобус, трактор или грейдер попросту незачем, – поясняет источник в рабочей группе. – Это техника для серьёзных организаций, которые имеют все документы, платят налоги, нанимают сотрудников».

Законодательная инициатива предусматривает, что физлица, владеющие таким транспортом, будут обязаны добровольно подарить его государству, после чего технику реализуют профильным организациям на аукционе. Машины должны быть в исправном и комплектном состоянии. Гражданам, которые выполнят все требования, государство не будет предъявлять претензии за их частную предпринимательскую деятельность – разумеется, при условии, что она велась целиком в рамках закона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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