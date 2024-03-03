Рупор кремлевской пропаганды: Ликвидация террористов в Карабулаке

В Ингушетии в Карабулаке ликвидировали террористическую группу из 6 человек. Все боевики убиты.

Террористов заблокировали в многоквартирном доме еще вчера и с вечера до утра там шел бой. Уцелевшие боевики пытались сбежать по веревке из дома, но в конечном итоге все были ликвидированы. Жертв среди гражданских и сотрудников спецназа ФСБ нет.

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