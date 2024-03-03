 

Рупор кремлевской пропаганды: Ликвидация террористов в Карабулаке

03.03.2024, 19:25, Разное
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 В Ингушетии в Карабулаке ликвидировали террористическую группу из 6 человек. Все боевики убиты.
Террористов заблокировали в многоквартирном доме еще вчера и с вечера до утра там шел бой. Уцелевшие боевики пытались сбежать по веревке из дома, но в конечном итоге все были ликвидированы. Жертв среди гражданских и сотрудников спецназа ФСБ нет.

Источник: Colonel Cassad


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