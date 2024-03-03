Критик Соседов раскритиковал новую песню Пугачевой

После двухлетнего отсутствия в РФ Алла Пугачева сегодня выпустила новую песню под названием «Не беспокойся за меня». Это первый музыкальный релиз певицы за последние пять лет.

По предварительным данным, песня была записана во время недавнего короткого визита Пугачевой в Россию, когда она специально посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери.

Новая композиция вызвала довольно быстрый отклик от бывшего мужа Пугачевой Филиппа Киркорова, который назвал ее «потрясающей». Однако критик Сергей Соседов категорически отказался слушать и оценивать ее, заявив, что он не заинтересован в новой музыке артистки.

В то время как критик выразил свою апатию к творчеству Пугачевой, сама певица заявила, что не ограничится одной лишь новой песней. Она пообещала выпустить новый альбом к своему предстоящему юбилею — 15 апреля исполнится 75 лет.