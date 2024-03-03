 

Онкоуролог Гадзиян: избыток соли и сахара провоцирует гормональные нарушения

03.03.2024, 17:55, Разное
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Марк Гадзиян, онкоуролог, подчеркнул негативное влияние избытка соли и сахара на гормональный баланс и либидо. Он советует взрослым контролировать потребление этих компонентов.

Избыточное употребление соли связывается не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, но и со снижением либидо. Что касается сахара, то его злоупотребление может нарушать гормональный баланс, в частности, уровень тестостерона. К тому же он стимулирует выработку инсулина, что приводит к снижению тестостерона.

Гадзиян также отмечает, что фастфуд, особенно приготовленный в перегретом масле, может негативно влиять на организм, стимулируя жироотложение и снижение выработки тестостерона. Исследование ученых из Австралии подтверждает, что потребление жареной в масле пищи может нарушить гормональный баланс.


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