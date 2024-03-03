 

Эрмитажу присвоили имя Екатерины Фурцевой

03.03.2024, 17:33, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова поддержала инициативу учёного совета Эрмитажа о присвоении музею имени советского партийного и государственного деятеля Екатерины Фурцевой.

Торжественная церемония переименования и смены исторической таблички при главном входе в музей пройдёт в октябре 2024 года.

«Екатерина Алексеевна многое сделала для Эрмитажа на посту министра культуры, поэтому мы решили выступить с идей увековечить её имя в названии нашего учреждения. Это была женщина высокой культуры, истинная патриотка и просто очень хороший человек», – считает глава учёного совета Эрмитажа.

В ближайшее время администрация музея планирует объявить конкурс на проект памятника Фурцевой, который будет установлен в дворе Эрмитажа, и открыть отдельный зал, посвящённый биографии министра культуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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