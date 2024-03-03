 

Рупор кремлевской пропаганды: Он утонул

03.03.2024, 17:13, Разное
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Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.
На месте затопления идет разлив топлива и удобрений.
Хуситы пообещали, что не только продолжат атаки на американские и британские торговые суда, но и нарастят их интенсивность.

Источник: Colonel Cassad


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