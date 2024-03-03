Рупор кремлевской пропаганды: Он утонул

Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.

На месте затопления идет разлив топлива и удобрений.

Хуситы пообещали, что не только продолжат атаки на американские и британские торговые суда, но и нарастят их интенсивность.

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