Рупор кремлевской пропаганды: Он утонул
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Затонувший после длительных мучений британский балкер Rubymar. После получения тяжелых повреждений от противокорабельных баллистических ракет хуситов, тонул мучительно долго.
На месте затопления идет разлив топлива и удобрений.
Хуситы пообещали, что не только продолжат атаки на американские и британские торговые суда, но и нарастят их интенсивность.
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Источник: Colonel Cassad
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