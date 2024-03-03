В России начали продавать кроссовер Volkswagen Teramont с двухлетней гарантией

Роскошные полноприводные кроссоверы радуют поклонников: в РФ снова можно приобрести Volkswagen Teramont, который поставляется из Китая. Цены на эту модель варьируются от 7 до 8 миллионов рублей при условии участия в специальных программах.

Ранее Volkswagen Teramont официально предлагался на российском рынке до 2022 года. Однако после ухода немецкого бренда из России, эти автомобили перестали продаваться. Теперь, благодаря параллельному импорту, он снова доступен для покупки.

Volkswagen Teramont оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В топовой комплектации этой модели предлагается круиз- и климат-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и панорамная крыша.

Возвращение Volkswagen Teramont обещает увеличить разнообразие больших полноприводных кроссоверов на российском рынке.