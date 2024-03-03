 

В России начали продавать кроссовер Volkswagen Teramont с двухлетней гарантией

03.03.2024, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Роскошные полноприводные кроссоверы радуют поклонников: в РФ снова можно приобрести Volkswagen Teramont, который поставляется из Китая. Цены на эту модель варьируются от 7 до 8 миллионов рублей при условии участия в специальных программах.

Ранее Volkswagen Teramont официально предлагался на российском рынке до 2022 года. Однако после ухода немецкого бренда из России, эти автомобили перестали продаваться. Теперь, благодаря параллельному импорту, он снова доступен для покупки.

Volkswagen Teramont оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил, который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В топовой комплектации этой модели предлагается круиз- и климат-контроль, датчик дождя, кожаный салон, обогрев всех сидений и панорамная крыша.

Возвращение Volkswagen Teramont обещает увеличить разнообразие больших полноприводных кроссоверов на российском рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Кириенко: «Всемирный» фестиваль молодежи — это борьба за будущее

03.03 / Россияне смогут зарегистрироваться на сайтах знакомств только после консультации со священником

03.03 / WSJ: мир испытает второй «китайский шок» из-за обилия дешевых товаров

03.03 / В Германии ввели посекундную тарификацию за потребление газа, воды и электричества

03.03 / 3DNews: российские ноутбуки «СИЛА» теперь поставляются с отечественной Uncom OS

03.03 / Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

03.03 / Учёные: люди, ставившие у компьютера кактус для поглощения излучения, живут на 5-6 лет дольше

03.03 / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ за февраль стал максимальным с 2017 года

03.03 / Владимир Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения – повысить налоги почти в два раза

03.03 / МИД РФ закупит несколько сотен ступ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика