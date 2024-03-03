 

Кириенко: «Всемирный» фестиваль молодежи — это борьба за будущее

03.03.2024, 15:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно заявлению первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Всемирный фестиваль молодежи на территории «Сириуса» не является просто событием, это своеобразная борьба за будущее. Он подчеркнул, что участники фестиваля видят и чувствуют правду, сердцем ощущая ее.

Кириенко также отметил, что попытки ограничить Россию на этом фестивале провалились, и что участники мероприятия вносят свой вклад в наследие через библиотеку в «Сириусе». Он уточнил, что участники приносят с собой свои любимые книги, включая произведения российских авторов на иностранных языках.

Второй замечательный момент фестиваля — его масштаб. Он проходит уже в третий раз с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, собирая молодежь из 180 стран в возрасте от 14 до 35 лет. Более 50 мероприятий запланированы на этот период.

Важно отметить, что 2 марта Сергей Кириенко подчеркнул, что фестиваль доказывает невозможность блокады России, учитывая прибытие 10 тысяч представителей иностранных государств. Даже несмотря на попытки помешать им.

В своем обращении к участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что братство народов остается главной опорой и преимуществом России. Он выразил уверенность в том, что атмосфера доверия и дружбы будет царить на площадках фестиваля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Россияне смогут зарегистрироваться на сайтах знакомств только после консультации со священником

03.03 / WSJ: мир испытает второй «китайский шок» из-за обилия дешевых товаров

03.03 / В Германии ввели посекундную тарификацию за потребление газа, воды и электричества

03.03 / 3DNews: российские ноутбуки «СИЛА» теперь поставляются с отечественной Uncom OS

03.03 / Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

03.03 / Учёные: люди, ставившие у компьютера кактус для поглощения излучения, живут на 5-6 лет дольше

03.03 / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ за февраль стал максимальным с 2017 года

03.03 / Владимир Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения – повысить налоги почти в два раза

03.03 / МИД РФ закупит несколько сотен ступ

03.03 / ЦБ планирует внедрить четыре лимита на выдачи ипотеки, но задействует только два

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика