Кириенко: «Всемирный» фестиваль молодежи — это борьба за будущее

Согласно заявлению первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Всемирный фестиваль молодежи на территории «Сириуса» не является просто событием, это своеобразная борьба за будущее. Он подчеркнул, что участники фестиваля видят и чувствуют правду, сердцем ощущая ее.

Кириенко также отметил, что попытки ограничить Россию на этом фестивале провалились, и что участники мероприятия вносят свой вклад в наследие через библиотеку в «Сириусе». Он уточнил, что участники приносят с собой свои любимые книги, включая произведения российских авторов на иностранных языках.

Второй замечательный момент фестиваля — его масштаб. Он проходит уже в третий раз с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, собирая молодежь из 180 стран в возрасте от 14 до 35 лет. Более 50 мероприятий запланированы на этот период.

Важно отметить, что 2 марта Сергей Кириенко подчеркнул, что фестиваль доказывает невозможность блокады России, учитывая прибытие 10 тысяч представителей иностранных государств. Даже несмотря на попытки помешать им.

В своем обращении к участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что братство народов остается главной опорой и преимуществом России. Он выразил уверенность в том, что атмосфера доверия и дружбы будет царить на площадках фестиваля.