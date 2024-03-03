 

WSJ: мир испытает второй «китайский шок» из-за обилия дешевых товаров

03.03.2024, 14:35, Разное
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Китай активно увеличивает производство товаров в своем стремлении решить экономические проблемы, пишет газета Wall Street Journal. Экономисты предупреждают о возможной второй волне китайского импорта, подобная которой уже привела к банкротству некоторых заводов на Западе.

Повторение ситуации, аналогичной “китайскому шоку” конца 1990-х и начала 2000-х годов, становится все более вероятным. Пекин наращивает экспорт, стремясь поддержать собственную экономику. Китайские производители уже выпускают больше автомобилей, бытовой электроники и техники, чем нужно для внутреннего потребления. Если в первый раз увеличение экспорта помогло Китаю сдержать инфляцию, то во второй раз дефляционный эффект может оказаться более значительным.

Первая волна “китайского шока” снизила цены на товары в США, но привела к потере рабочих мест для более чем 2 миллионов человек с 1999 по 2011 год из-за конкуренции. Страны, включая США, Евросоюз и Японию, выделили миллиарды на поддержку производства и рассматривают возможность увеличения пошлин на китайские товары в преддверии возможной повторной ситуации.

Экономический рост Китая снизился с 5,2% в 2023 году до прогнозируемых 4,5% или более в 2024 году, что экономисты считают знаком “вековой стагнации” для страны.


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