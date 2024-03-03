 

В Германии ввели посекундную тарификацию за потребление газа, воды и электричества

03.03.2024, 13:33, Разное
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Министр жилья, городского развития и строительства ФРГ Клара Гейвиц объявила о масштабной реформе немецкой сферы ЖКХ. С 15 марта 2024 года в Германии в два раза вырастут тарифы на все коммунальные услуги, а также вводится новая система учёта потреблённых гражданами воды, природного газа и электроэнергии 

«В последние годы многие немцы перешли на энергосберегающие лампы и водосберегающие лейки для душа, однако по-прежнему часть граждан бездумно тратят столь ценную воду и энергию. Экология должна быть превыше всего, поэтому мы и вводим некоторые ограничения», – объявила Гейвиц. 

В рамках новой системы немцам придётся платить не только за объёмы полученных коммунальных услуг, но и за время их использования. Например, уже через две недели стоимость киловатта для жителя Берлина вырастет с 30 евроцентов до 60, а за каждую секунду использования электроприборов придётся доплатить ещё по 0,1 цента. 

По прогнозам экспертов, теперь гражданам ФРГ придётся отдавать за услуги ЖКХ до половины всех своих доходов, не считая немногочисленной прослойки богачей. Лидер движения за восстановление ГДР Ральф Шмульке в связи с этим уже заявил, что немецкий народ пожинает «закономерные плоды капитализма» и призвал к немедленному восстановлению единовластия СЕПГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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