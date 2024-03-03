 

3DNews: российские ноутбуки «СИЛА» теперь поставляются с отечественной Uncom OS

03.03.2024, 13:28, Разное
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Ноутбуки “СИЛА” теперь поставляются с операционной системой Uncom OS прямо с завода, пишет портал 3DNews, ссылаясь на производителя.

Российские корпоративные клиенты получили возможность приобретать ноутбуки “СИЛА НК2-3404” с установленной ОС и трехлетней поддержкой после успешных тестов, подтвердивших их совместимость с Uncom OS.

Ноутбук оснащен процессорами Intel Core 13-го поколения серии Raptor Lake и предназначен для использования в бизнес-среде. Его характеризует эффективная система охлаждения, высокоскоростная дисковая подсистема и высокое качество сборки.

Uncom OS – это российская операционная система, основанная на Debian Linux. Она состоит из модулей с открытым исходным кодом, доступных для проверки на безопасность.

По словам Никиты Кочерженко, основателя и генерального директора Uncom OS, данное соглашение способствует укреплению технологической независимости РФ и помогает выполнению требований о переходе на отечественное ПО к 2025 году.


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