 

Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

03.03.2024, 12:25, Разное
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Защитник “Спартака” Павел Маслов поделился информацией о несостоявшемся переходе в европейский клуб. В интервью “Матч ТВ” он отметил, что на него проявляли интерес армянский “Урарту”, сербские клубы, а также команды Российской премьер-лиги. Маслов уточнил, что не исключает возможности перехода в эти команды, поскольку решение было принято совместно со спортивным директором “Спартака”. Он выразил уважение к позиции руководства и внимательно выслушал их аргументы.

На текущий момент Маслов провел четыре матча за “Спартак”, однако пока не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2025 года.


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