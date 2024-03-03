Игрок «Спартака» Маслов рассказал, что мог перейти в сербский и армянский клубы

Защитник “Спартака” Павел Маслов поделился информацией о несостоявшемся переходе в европейский клуб. В интервью “Матч ТВ” он отметил, что на него проявляли интерес армянский “Урарту”, сербские клубы, а также команды Российской премьер-лиги. Маслов уточнил, что не исключает возможности перехода в эти команды, поскольку решение было принято совместно со спортивным директором “Спартака”. Он выразил уважение к позиции руководства и внимательно выслушал их аргументы.

На текущий момент Маслов провел четыре матча за “Спартак”, однако пока не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до лета 2025 года.