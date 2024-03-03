Учёные: люди, ставившие у компьютера кактус для поглощения излучения, живут на 5-6 лет дольше

Завершилось масштабное исследования влияния радиоактивного излучения, исходящего от процессоров (системных блоков) и мониторов домашних компьютеров.

Учёные из основанного в конце 1970-х годов Института изучения воздействия электромагнитных полей АН СССР (сейчас РАН) пришли к однозначному выводу: хотя дозы такого воздействия сравнительно малы, безопасными их можно считать только, если компьютером пользовались не больше 20 минут в день.

Проведённые опросы и замеры показали, что установка кактуса возле экрана действительно помогала на 60-70% снизить уровень свободно излучаемой радиации от монитора и на 30-40% – от процессора. Более того, масштабное изучение этого вопроса на группе из 20 тысяч человек из 52 регионов России позволило установить: те, кто пользовался кактусом, живут в среднем на 5,44 года дольше, чем их более беспечные соотечественники.

– К сожалению, кактус никогда не помогал целиком исключить всю угрозу – человек, регулярно пользующийся компьютером, в любом случае получает огромную дозу радиации, которая повлияет на его здоровье, на здоровье его детей, не говоря уже про саму возможность их заводить, – говорит глава рабочей группы, академик Валерий Семчин. – Тем не менее, сегодня можно говорить о том, что наукой официально доказана пользу этого растения для людей, которые по тем или иным причинам вынуждены взаимодействовать с облучающей электроникой – домашними компьютерами, СВЧ-печами, так называемыми умными телевизорами, не говоря уже про «умные» колонки, которые сейчас буквально косят наших людей.

—