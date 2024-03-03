 

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ за февраль стал максимальным с 2017 года

03.03.2024, 11:15, Разное
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Рейтинговое агентство S&P Global проанализировало индекс деловой активности российских отраслей экономики. В феврале текущего года индекс достиг 54,7 пункта, тогда как в январе он составлял 52,4 пункта.

Этот рост указывает на увеличение деловой активности. Сектор производства товаров показал наилучший рост за последние 13 лет, соизмеримый с январем 2017 года.

Растет количество новых заказов в российской экономике, достигнув самых высоких темпов с марта 2011 года. Увеличение продаж связано с ростом спроса и выпуском новой продукции. Общий рост производства является наиболее значимым с марта 2019 года.

Однако, по данным S&P Global, продолжаются проблемы с цепочкой поставок. Аналитики отмечают, что ценовая конкуренция привела к замедлению роста отпускных цен на восемь месяцев.

В январе текущего года индекс PMI снизился до 52,4 пункта, после пика в 54,6 в декабре 2023 года. Тем не менее, в декабре наблюдались максимальные темпы роста деловой активности в обрабатывающих отраслях за последние семь лет.


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