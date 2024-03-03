 

Владимир Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения – повысить налоги почти в два раза

03.03.2024, 10:10, Разное
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В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать налоговую систему страны к 2030 году. Целью является более справедливое распределение налогового бремени, с увеличением налогов для лиц с высокими доходами и снижением налоговой нагрузки на семьи.

Путин подчеркнул необходимость увеличения налогов для лиц с более высокими корпоративными и личными доходами, одновременно предлагая снижение налоговых обязательств для семей, включая различные вычеты, упомянутые в его послании.

Президент также отметил, что впереди ожидаются значительные расходы на социальную сферу, демографию, экономику, науку и другие области развития. Он призвал стимулировать бизнес, который вкладывает средства в социальные проекты, и подчеркнул важность закрытия налоговых лазеек, которыми некоторые компании пользуются для уклонения от налоговых платежей.

С 1 января 2021 года в РФ введена прогрессивная шкала НДФЛ, известная как “налог для богатых”. Теперь ставка НДФЛ для лиц с доходами от 5 млн рублей в год составляет 15%. Дополнительно к ставке в 15% взимается налог на сумму, превышающую 5 млн рублей в год. Собранные средства направляются на лечение детей с редкими, хроническими и тяжелыми заболеваниями.


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