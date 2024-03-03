 

МИД РФ закупит несколько сотен ступ

03.03.2024, 9:33, Разное
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Министерство иностранных дел РФ заключило контракт с госкорпорацией «Ростех» на закупку 450 аэроступ для дипломатических целей. Необходимость в новых устройствах возникла после недружественных действий властей государств, препятствующих перемещению самолётов в своём воздушном пространстве. 

«Содержать парк ступ гораздо проще, чем авиапарк. Кроме того, на ростеховских ступах все комплектующие отечественные, а ещё можно сесть в такую ступу и лететь в любую страну на высоте до одного километра, и радары тебя не видят», – рассказал заведующий хозяйственным отделом МИД Алексей Лоханкин.

Все ступы работают на бензине А-92, средний расход составляет 5,5 л на 100 км, бак имеет объём 40 литров. Это позволяет беспрепятственно передвигаться в любую страну Европы. Устройство также снабжено навигатором. Ещё один необходимый атрибут – метла, с её помощью можно менять курс, увеличивать и снижать скорость, а также тормозить.

«Спасибо «Ростеху», что сказку сделали былью», – заявил завхоз министерства. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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