 

Маск назвал агентство Reuters худшим из традиционных СМИ

03.03.2024, 8:00, Разное
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Илон Маск, американский предприниматель, выразил свою точку зрения о традиционных средствах массовой информации, обвинив их во лжи перед своими читателями. Он особо выделил агентство Reuters, назвав его наихудшим среди них.

Маск отметил, что, по его мнению, традиционные СМИ лгут своим читателям, как будто это для них рутина. В сентябре 2023 года он уже называл их “тратой времени и генератором печали”. В своих новостях он предпочитает оперировать информацией, полученной из социальных сетей, особенно из той, которую он приобрел в 2022 году.

Маск считает социальные сети более удобными и богатыми на экспертов мирового уровня, по сравнению с традиционными СМИ. В связи с этим он также выразил опасение, что крупные медиа будут препятствовать развитию гражданской журналистики на платформах, которые он поддерживает.

Кроме того, Илон Маск объявил о намерении подать в суд на фонд “Открытое общество” Джорджа Сороса, в связи с подавлением свободы слова.


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