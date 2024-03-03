Мнение: О новых жертвах Режима™… Начинается?

Ну что, вполне предсказуемо смертью Навального ничего не кончилось. Напротив, Режим™ ощутил свою новую силу от слабости общественной реакции на «знаковое» событие. Или, если угодно, почувствовал новый прилив сил. Поэтому «воронка репрессий» закономерно пошла расширяться.

Всё по хорошо известному пути. Сначала пришли за явными «врагами». Затем — за «скрытыми». Потом уже за просто «чуждыми». Далее — за недостаточно своими: недостаточно лояльными, недостаточно восторженными. А теперь уже под ударом и «совсем свои».

Не спасают ни многолетние отношения, ни высокие связи.

Крестница нынешнего российского президента Владимира Путина, дочка действующего сенатора РФ, «Кровавая барыня» Ксения Собчак опасается.

Логично опасается. После дикого скандала с израильским паспортом, некрасивой истории с «шантажом» блоками на негатив, обернувшейся арестом и судом, неуместного участия в «Голой вечеринке» у Насти Ивлеевой, Ксюше Собчак фактически выдали «чёрную метку», приговорив к реальным срокам её сотрудников.

Но ей всё неймётся. Всё хочется эпатировать и фрондировать. Привычка — вторая натура.

В итоге — «барыня» таки доиграется с огнём?

Или всё же «у страха глаза велики»?

—