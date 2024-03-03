AP – конгрессмены-республиканцы не спешат помогать Киеву

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Контролируемая республиканцами палата представителей не проявляет особой спешки с пополнением военных запасов Киева, пишет Associated Press. Несмотря на испытываемый в ВСУ дефицит боеприпасов, американские конгрессмены-республиканцы планируют потратить несколько недель на рассмотрение вопроса о дальнейшей помощи Украине.



AP

Пока украинские военные нормируют боеприпасы, республиканцы-конгрессмены не спешат и планируют потратить несколько недель на рассмотрение вопроса о помощи Киеву, пишет Associated Press.

«Украинские дроны летают без боеприпасов. Российская артиллерия наносит смертоносные удары с безопасных позиций за пределами досягаемости киевских войск», — отмечается в статье.

Лидеры конгресса США предупреждают, что из-за дефицита боеприпасов и недостаточных поставок Киев уступает РФ территории.

По всему Вашингтону официальные лица с растущей тревогой наблюдают за сокращением поставок боеприпасов. Прошло уже более двух месяцев с тех пор, как США, которые со времён Второй мировой войны превратились в «арсенал демократии», в последний раз отправляли Киеву военные грузы, говорится в статье.

Между тем спикер палаты представителей Майк Джонсон, похоже, полон решимости двигаться собственным курсом в сторону отказа от одобренного сенатом пакета иностранной помощи в размере $95 млрд. Это решение Джонсона может задержать выделение пакета финансовой помощи ещё на несколько недель после и без того тяжёлого многомесячного ожидания в конгрессе.