Рупор кремлевской пропаганды: Награждение Сергея Паршикова

Сергея Паршикова, широко известного под позывным "Лыня" наградили приказом Шойгу медалью участника СВО.

С Серегой познакомились еще в 2014 году, когда он возил грузы в Славянско-Краматорскую агломерацию, в том числе и через границу у еще не освобожденного Изварино. В 2014 году он сделал немало. Многие уникальные видео, которые публиковались в блоге в 2014 году попали в мои загребующие руки при его непосредственном участии.

В 2015 году "Лыня" получил тяжелое ранение ноги в Широкино (прилетел ВОГ под ноги), читатели тогда помогали собирать деньги ему на лечение. С началом СВО вновь на гуманитарной работе – поставки дронов, систем РЭБ, авомобилией, открытые классы подготовки операторов БПЛА, организация печати военных комплектующих на 3D-принтерах и многие другое.

Поздравляю с заслуженной наградой.

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