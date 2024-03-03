 

Обозреватель WP – НАТО давно пора честно сказать Киеву — альянсу невыгодно принимать Украину в блок

03.03.2024, 3:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США и их союзники по НАТО слишком долго решают, принимать ли Украину в блок, пишет обозреватель The Washington Post Дэниел Депетрис. По его мнению, альянсу уже давно пора честно сказать Киеву: «Спасибо, но нет».


AP

Принимать Украину в НАТО сейчас слишком рискованно, пишет сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис в своём материале для The Washington Post.

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО слишком долго решают, должна ли Украина быть членом альянса. По мнению автора, Вашингтону давно пора дать украинцам ответ: «Спасибо, но нет».

Брать Украину под «зонтик НАТО» неправильно по ряду причин, отмечается в статье. Во-первых, это, скорее всего, затянет украинский конфликт, а не сократит его.

Во-вторых, даже если бы Украина вступила в альянс, неясно, убедит ли это Россию в том, что Соединённые Штаты и их европейские союзники будут сражаться на стороне Киева. За последние два года Запад неоднократно решал не делать этого, а США даже запретили использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.

«Вместо того чтобы постоянно дразнить Украину призрачным членством в НАТО в какой-то отдалённой перспективе, альянс должен честно ей сказать: «Мы вас поддержим, но издержки от официального членства просто перевешивают выгоды», — пишет автор.


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