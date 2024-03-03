 

Немецкие СМИ бьют тревогу – генералов бундесвера оказалось легко прослушать

03.03.2024, 0:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Инцидент с прослушкой генералов бундесвера встревожил немецкие СМИ. В то время как одни пытаются выяснить, является ли просочившаяся запись подлинной, другие в этом уже не сомневаются. Они задаются вопросом, почему переговоры вооружённых сил Германии оказалось так легко прослушать и к каким взрывоопасным последствиям может привести подобная беспечность.


AP

«Министр обороны Писториус столкнулся со взрывоопасным случаем прослушки, связанным с деликатной темой ракет Taurus», — N-TV.

«Четверо высокопоставленных военных бундесвера в течение получаса беседуют на одну из самых политически взрывоопасных тем современности — и запись попадает в интернет. То, что звучит как сказка о разбойниках, похоже, стало реальностью», — Business Insider.

«Неприятный сюрприз для бундесвера: российские пропагандисты опубликовали запись взрывоопасного телефонного разговора между четырьмя высокопоставленными немецкими офицерами», — Bild.

«Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько аудиозапись консультаций между немецкими военными офицерами о возможных сценариях атаки на Крымский мост является правдой или подделкой», — депутат Севим Дагделен в Berliner Zeitung.

«На первый взгляд, запись может быть подлинной: голоса не звучат явно сфабрикованными, военные кажутся знакомыми друг с другом, а также упоминается огромное количество деталей, касающихся многочисленных внутренних процессов. Источники в бундесвере сообщили ZDF, что считают содержание записей подлинным, но не смогли проверить это с уверенностью».

«Первоначальный внутренний анализ Министерства обороны предполагает, что запись не была сфальсифицирована, и это ставит в затруднительное положение и федерального канцлера Олафа Шольца. Он отверг возможность поставки Taurus на Украину, сославшись на то, что немецкие солдаты нужны на Украине для запуска крылатых ракет. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно», — Focus.

«Ни для кого не секрет, что РФ шпионит за Германией. Но теперь прослушке подверглись даже генералы ВВС», — RND.

Если переговоры бундесвера так легко прослушать — в нынешней ситуации это катастрофа. «Учитывая взрывоопасный характер тем, в данном случае следовало использовать зашифрованную линию связи», — Der Spiegel.


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