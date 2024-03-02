Мнение: Работяги против Очкариков

Любопытно наблюдать, как по-своему последовательно через зачисление в “иноагенты” производится буквально “вырубание” всех сколь-нибудь значимых фигур для современной интеллигенции России, она же “прогрессивная общественность”. Взять хоть вчерашнее “обновление списка” у Минюста: иноагентами стали Улицкая и режиссер ДАУ Хржановский.

Впрочем, тенденция стала очевидна, когда под топор попал Б.Акунин – писатель, чьи книги есть в библиотеке у каждого в РФ, кто вообще хоть что-то в жизни читает и в принципе понимает слово “библиотека” (а это все ж примерно 10-15% населения даже сейчас). Смысл происходящего все лучше описывается формулой “значимое большинство (те, кто в принципе не читает) против “читателей”, или, еще проще, Работяги против Очкариков. Последняя формула, впрочем, шире и богаче, а потому лучше описывает реальность. Поэтому сюда также очень хорошо “ложатся” многочисленные судебные процессы против разного рода ученых-технарей, которых также признают “иноагентами”, но уже в самом прямом смысле – то есть шпионами.

Сакральный смысл этих параллельно идущих процессов (во всех смыслах этого слова) разом и против ученых, и против писателей, очевиден: писать и читать могут люди только по наущению коварного Запада и его русофобских спецслужб, самому по себе такая гадость русскому человеку в голову не придет. Это, конечно, не отменяет, что некоторых Очкариков нынешние Охранители, пусть и содрогаясь от отвращения, берут себе на службу – зачищать пространство от Очкариков до блеска. “Писатель” Прилепин, “Ученый” Мединский, “Политолог” Марков – оба очевидно чуждые в среде пропахших кожей и потом военкоров и чекистов, но именно поэтому лезут из кожи вон, чтобы не пришибли до времени.

Откуда сама эта война? Можно, конечно, считать это целиком выдумкой взбесившихся чекистов, дорвавшихся до власти – типа собака, сидевшая в своей будке у забора, сорвалась с цепи и отправилась в дом жрать хозяев; но правильнее, наверно, все ж смотреть правде в глаза и отдавать себе отчет, что власть в данном случае выполняет, как ей и положено, заветные народные чаяния. То есть работает на то самое большинство. Налицо любимое заболевание доктора Хауса – волчанка, иначе говоря, аутоиммунное заболевание. В результате некоего сбоя в организме иммунные клетки ударили в голову и стали пожирать мозг.

Мне скажут – “да ну, братец! Какая ж тебе Улицкая или Акунин – мозг? Или Шендерович??” Но, знаете, мозги не выбирают. Галковский в свое время аттестовал русских как “самый глупый белый народ мира”. Это, однако, не означает, что если выесть мозги совсем, то станет лучше; нет, мозги не ахти, но без просто наступит полный мрак.

Собственно, он уже наступает. Вопрос – почему? И ответ, на самом деле, вполне ясен уже давно. “Мыслящая часть” российского социума уже давно, если называть вещи своими именами, поставила на России крест. Вполне объективно, без особых эмоций и заламываний рук, воплей и страданий. Страна просто признана бесперспективной. В ней нечего ловить. Лучше в ней не станет – даже не потому, что все в ней какие-то негодные или глупые, а просто потому, что она находится не в том месте. Есть места получше – туда и надо, благословясь, перебираться.

Нечитающая часть всего этого в таком прямом изложении, понятно, не понимает – ей нечем. Но она ЧУВСТВУЕТ – и давно чувствует – что ее бросают. В этих снегах навсегда. И лучше уже не будет – как сделать лучше, если нет мозгов, они утекают и если не утекли сегодня, то утекут завтра?

То, что происходит – это такая месть. Месть брошенных работяг.