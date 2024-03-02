 

В России подешевели все модели iPhone 15, за исключением одной

02.03.2024, 20:05, Разное
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В последние месяцы на российском рынке наблюдается тенденция к снижению цен на продукцию Apple, в частности, на серию смартфонов iPhone 15. Об этом пишет портал «Палач».

Согласно источнику, в марте стоимость смартфонов компании заметно снизилась по сравнению с ценами, которые были зафиксированы в середине февраля. Базовый iPhone 15 подешевел с 71 тыс. до 69,5 тыс. руб., iPhone 15 Plus — с 98 тыс. до 89,8 тыс. руб., а цена на флагманский iPhone 15 Pro снизилась со 102,3 тыс. до 97,9 тыс. руб. Единственным исключением оказалась модель iPhone 15 Pro Max, цена которой увеличилась с 117,4 тыс. до 120,9 тыс. руб.

Эксперты считают цены на устройства Apple рациональными и рекомендуют гаджеты компании к покупке.

Кроме того, падение цен на смартфоны Apple фиксируют в Китае, где в связи с ростом популярности Huawei у граждан упал интерес к линейке iPhone 15. В связи с этим интернет-магазины на платформе JD, TMall, Pinduoduo и других опустились почти на $200.


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