Мнение: О краже серебряных ложечек из буфета бедняка… А так можно?

Допустим, вы увидели, как взрослый бугай обидел ребёнка. Может быть даже отвесил ему подзатыльник. Да, за «дразнилку», но это же неважно: бить детей нельзя ©

Главное, ребёнок обижен и плачет. И просит вашей защиты. А вы…

…даёте ему камушек со словами «Ну-ка кинь в своего обидчика!». Сами же тем временем пробираетесь в дом бугая и крадёте у него из буфета серебряные ложечки — единственную ценнуювещь в его небогатом жилище.

Затем драгметалл вы продаёте, выручку заначиваете себе, а ребёнку на сдачу покупаете ириску, чтобы не плакал так громко. Ну и ещё один камушек даёте в детскую руку.

Это — справедливо? Правильно? Законно?

Так вот — вся ситуация с конфискацией «замороженных» российских активов сполна описывается выше приведённой простенькой историей, если очистить риторику политиков от напыщенной шелухи. И все аргументы в пользу такого решения основаны не на нормах права, где «суверенный иммунитет» прописан аж с XVIII века, а исключительно на соображениях «почему нам ничего не будет за эту кражу».

Вот и глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, риски для Запада… маловероятны, поскольку реальной альтернативы доллару, евро или иене сейчас нет. «Что касается финансовой стабильности, я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая уникальность этой ситуации, ситуации, когда Россия нагло нарушает международные нормы», — приводит её слова Bloomberg.

Глава американского Минфина далее отметила, что «группа стран, представляющих половину мировой экономики, и все валюты, которые на данный момент, действительно, способны служить резервными валютами», действуют сообща, заблокировав российские активы. Она призвала G7 вместе работать над «подходами для их использования».

Так-то, по уму, страны Запада понимают, что риски нарушения веками существовавшего правила есть, и немаленькие. Но очень уж хочется. Вот и подбадривают друг дружку, словно перетрусившие карманники. А вдруг жертва не стерпит и люлей отвесит, да ещё и прохожие присоединятся, чтобы впредь неповадно было?

Так-то, оно конечно, у Запада и монополия на платёжную инфраструктуру, и силёнкой пока ещё он не обижен. Но уже всё равно — стрёмно. Особенно на фоне провала попыток «изолировать» Россию. Тем более, что и альтернативы доллару начинают появляться.

Ну вот кто ещё 20 лет назад прогнозировал, что китайский юань войдёт в число мировых резервных валют?

А что всего за пять лет его доля в резервах удвоится?

Может, пора бы уж Западу умерить наглость?

Или он иначе уже не может?

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