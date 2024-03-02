 

Apple отменила отключение веб-приложений в iOS 17.4 для Европы

02.03.2024, 16:55, Разное
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Apple приняла решение сохранить поддержку веб-приложений на смартфонах с операционной системой iOS 17.4 и выше на территории Европейского союза. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Apple Developer.

В заявлении компании отмечается, что запросы на продолжение поддержки веб-приложений в iOS были приняты во внимание, поэтому Apple намерена сохранить существующие возможности для пользователей в Европе. Веб-приложения продолжат разрабатываться на основе движка WebKit с использованием его безопасной архитектуры.

Европейские пользователи обнаружили, что функция ярлыков веб-сайтов исчезла с рабочего стола iPhone в бета-версии iOS 17.4. Это произошло в связи с грядущими изменениями в политике Apple, которая будет разрешать сторонние браузерные движки, такие как Chromium, в соответствии с европейским Законом о цифровых рынках. Apple заверила, что с обновлением до стабильной версии iOS 17.4 в марте все вернется к прежнему состоянию.

Изначально в Apple утверждали, что использование альтернативных движков не обеспечит достаточного уровня безопасности веб-приложений. Такое решение компании вызвало критику в сети, а власти Европейского союза, возможно, планировали провести расследование. По-видимому, эти факторы повлияли на изменение планов Apple.


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