 

Раскол между Макроном и Шольцем вредит усилиям Запада по защите Украины

02.03.2024, 16:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Публичные споры между главами ФРГ и Франции подчёркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе. Недавние амбициозные заявления Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине были поспешно опровергнуты Олафом Шольцем. Такая нарастающая напряжённость несёт угрозу Киеву, который в последнее время терпит неудачи на поле боя.


AP

Публичные разногласия между лидерами Франции и Германии возникли в самый неподходящий для Украины момент. Заявления Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине были намеренно двусмысленными и имели целью создать «неопределённость» в сознании российских военных, пишет Bloomberg.

Однако амбициозное послание французского президента явно противоречило пожеланиям руководства Германии, после чего Олаф Шольц поспешно публично опровергнул позицию Макрона, как только она попала в заголовки газет. Канцлер Германии категорически исключил возможность отправки войск европейскими странами.

Споры между главами ФРГ и Франции подчёркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе. Кроме того, нарастающая напряжённость угрожает Киеву, который в последнее время терпит неудачи на поле боя. По словам источника издания, Макрон считает Шольца лидером без смелости и амбиций, который не способен мыслить на долгую перспективу. В то же время в Берлине Макрона считают монархической фигурой, которая с лёгкостью придумывает грандиозные идеи, но не справляется с их воплощением в жизнь.

Ссора между союзниками Украины произошла в тяжёлый момент военной кампании ВСУ по отражению натиска российских войск. Из-за задержек с поставками военной помощи со стороны Запада, Киев обеспокоен тем, что российская армия сможет прорвать украинскую оборону к лету. Мнение о том, что Германия делает недостаточно для ВСУ, раздражает канцлера, учитывая, что его страна потратила на военную помощь гораздо больше, чем её сосед по Рейну.


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