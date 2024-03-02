 

В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами президента России

02.03.2024, 16:25, Новости дня
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В субботу, 2 марта, в Москве состоялось тестовое голосование перед выборами президента России. Участниками стали 716 тысяч человек, из них 713 тысяч предпочли отдать свой голос в электронном формате.

Процедура проходила на сайте elec.mos.ru и на некоторых участках. Горожане ответили на вопрос: “Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?”. С небольшим отрывом лидировал утвердительный ответ, сообщил столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами.

В ходе голосования москвичи познакомились с особенностями электоральной процедуры. Разработчики проверили готовность всех компонентов системы и удобство интерфейса.

Голосование проходило с 10:00 до 14:00. Организаторы создали условия, максимально приближенные к предстоящим выборам. Система выдержала нагрузки и продемонстрировала корректную работу.

На некоторых участках провели стресс-тесты. Это необходимо, чтобы убедиться в готовности оборудования к возможным нештатным ситуациям.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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