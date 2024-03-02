Инсайдер OreXda: все модели Samsung Galaxy S25 получат чипы Exynos

Samsung решила оснастить свою следующую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S25 собственными чипами Exynos. Об этом рассказал инсайдер OreXda.

По данным источника, флагманы Galaxy S25 будут оснащены чипами Exynos вне зависимости от региона продаж. Ожидается, что за производительность устройств будет отвечать новый чип Exynos 2500, который пока не был официально анонсирован.

В 2022 году Samsung предлагала серию S23 только с чипами Snapdragon, а текущая линейка S24 доступна в двух вариантах – Exynos и Snapdragon в зависимости от региона. Например, в США, Канаде и Китае доступны версии с процессорами Snapdragon 8 Gen 3, в то время как в Европе, включая российский рынок, предлагаются устройства с Exynos 2400, который, по отзывам пользователей, менее производителен и сильнее нагревается.

Согласно информации от OreXda, единственным флагманом с чипами Snapdragon будет складное устройство Galaxy Z. Среднебюджетные модели Galaxy A оснастят чипами от Mediatek и Samsung (Exynos).

Несмотря на это, до выпуска смартфонов остается еще много времени, поэтому возможны изменения в планах Samsung. Также следует учитывать, что информация от источника может быть неверной. Тем не менее, у Samsung был опыт выпуска смартфонов исключительно с собственными процессорами, поэтому повторение этого сценария также не исключено.