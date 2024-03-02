 

Инсайдер OreXda: все модели Samsung Galaxy S25 получат чипы Exynos

02.03.2024, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Samsung решила оснастить свою следующую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S25 собственными чипами Exynos. Об этом рассказал инсайдер OreXda.

По данным источника, флагманы Galaxy S25 будут оснащены чипами Exynos вне зависимости от региона продаж. Ожидается, что за производительность устройств будет отвечать новый чип Exynos 2500, который пока не был официально анонсирован.

В 2022 году Samsung предлагала серию S23 только с чипами Snapdragon, а текущая линейка S24 доступна в двух вариантах – Exynos и Snapdragon в зависимости от региона. Например, в США, Канаде и Китае доступны версии с процессорами Snapdragon 8 Gen 3, в то время как в Европе, включая российский рынок, предлагаются устройства с Exynos 2400, который, по отзывам пользователей, менее производителен и сильнее нагревается.

Согласно информации от OreXda, единственным флагманом с чипами Snapdragon будет складное устройство Galaxy Z. Среднебюджетные модели Galaxy A оснастят чипами от Mediatek и Samsung (Exynos).

Несмотря на это, до выпуска смартфонов остается еще много времени, поэтому возможны изменения в планах Samsung. Также следует учитывать, что информация от источника может быть неверной. Тем не менее, у Samsung был опыт выпуска смартфонов исключительно с собственными процессорами, поэтому повторение этого сценария также не исключено.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / За отрицание изложенных Солженицыным фактов начали включать в реестр экстремистов

02.03 / Блонд с эффектом омбре – тренд 2024 года: как добиться модного эффекта на разных оттенках светлых волос

02.03 / HP представила принтеры по подписке с платным отказом от использования

02.03 / Права граждан заменят возможностями

02.03 / Мнение: Советское качество, или новая машина по цене подержанной

02.03 / Kaspersky: существует способ «развязать язык» нейросети

02.03 / Лингвист: на Руси слово «гойда» писали через запятую

02.03 / BBC: киевлянин продавал британцам яд, от которого погибли не менее 130 человек

02.03 / Теннисиста Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

02.03 / Съезд демократической оппозиции в Вильнюсе утвердил правила престолонаследия для российских демократических лидеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика