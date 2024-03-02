 

За отрицание изложенных Солженицыным фактов начали включать в реестр экстремистов

02.03.2024, 15:33, Разное
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Отрицание фактов, изложенных в книгах Александра Солженицына, может стать поводом для включения в реестр экстремистов, напомнили в Совете по правам человека.

Правозащитники изучили тысячи уголовных дел, заводившихся в 2023 году, и пришли к выводу: публично высказанное сомнение в достоверности воспоминаний писателя уже неоднократно трактовалось как искажение истории с разными правовыми последствиями для виновников.

Ответственность за нападки на Солженицына сильно варьируется в зависимости от региона – так, в южных республиках дело обычно обходится извинениями, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге отрицателей «Архипелага ГУЛаг» привлекали к суду и выносили приговоры. Так, основатель незарегистрированной организации «Партия Сталина» Виктор Бобышкин до сих пор пытается обжаловать условный срок и включение в реестр экстремистов, и заявляет, что произошла огромная ошибка.

– Александр Исаевич – это буквально наше всё, как Пушкин, поэтому такая реакция государства оправдана и логична, – поясняет один из членов СПЧ. – Только в отличие от Пушкина, Солженицын был удостоен чести встретиться с президентом, он жил в наше время. Он глубоко понимал русский народ, а русский народ глубоко понимал его. И посягательств на творческое наследие Солженицына русский народ не потерпит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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