HP представила принтеры по подписке с платным отказом от использования

Компания HP представила новую систему распространения своих принтеров через подписку. Сервис All-In Plan включает в себя доставку принтера, бумаги, картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание, ремонт и возможность замены устройства по истечении определенного срока. Однако, в случае отказа от услуги, клиенту придется доплатить, указано на сайте производителя.

Подписка доступна для трех моделей принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro, с различными тарифными планами в зависимости от объема печати. Стоимость подписки разнится от $6,99 за 20 страниц в месяц для модели HP Envy до $35,99 за 700 страниц в месяц для модели HP OfficeJet Pro.

HP также предоставляет возможность переноса неиспользованных страниц на следующий месяц и опцию изменения тарифного плана или доплаты за дополнительные страницы для тех, кто превышает лимит.

Принтеры HP обладают интеллектуальным определением уровня чернил, автоматически заказывают при необходимости новые картриджи. В случае поломки устройства компания предлагает замену на следующий день.

Клиенты могут воспользоваться 30-дневным пробным периодом, чтобы отказаться от подписки без дополнительных трат. Отказ после истечения пробного периода потребует дополнительной оплаты, зависящей от продолжительности использования подписки.