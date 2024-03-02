 

Kaspersky: существует способ «развязать язык» нейросети

02.03.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большие языковые модели, такие как ChatGPT, обучаются на огромном объеме данных, включая запретные темы, такие как инструкции по созданию взрывчатых устройств. Как только чат-боты становятся доступными, разработчики обычно ограничивают их способность обсуждать подобные темы. Тем не менее, руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в “Лаборатории Касперского” Владислав Тушканов указывает на существование способа “развязать им язык”.

Тушканов пояснил, что преступные элементы активно обмениваются информацией о джейлбрейках – это наборы команд, позволяющие языковой модели обходить запреты и отвечать на вопросы, связанные с противозаконной деятельностью. Это сравнимо с алкоголем, который “развязывает язык”, но при этом не всегда содержит полезную или правдивую информацию.

Специалист также отмечает, что джейлбрейки могут быть полезными в контексте помощи специалистам по тестированию на проникновение, поскольку инструкции и советы, необходимые для этой работы, могут совпадать с теми, которые искали бы злоумышленники.

В интервью для “Газета.Ru” Тушканов также коснулся вопросов о сферах, где уже используются большие языковые модели, о профессиях, которые могут исчезнуть из-за развития ИИ, и о главных изменениях, которые ожидаются в жизни людей из-за прогресса в этой области.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Права граждан заменят возможностями

02.03 / Мнение: Советское качество, или новая машина по цене подержанной

02.03 / Лингвист: на Руси слово «гойда» писали через запятую

02.03 / BBC: киевлянин продавал британцам яд, от которого погибли не менее 130 человек

02.03 / Теннисиста Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

02.03 / Съезд демократической оппозиции в Вильнюсе утвердил правила престолонаследия для российских демократических лидеров

02.03 / Иммунолог: весной многие люди могут пострадать от обострения герпеса

02.03 / Лизнуть поглубже

02.03 / Нейросеть Meta Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений

02.03 / Мнение: О лицемерных и трусливых тварях… Похоронили, да?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика