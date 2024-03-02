 

Политики 12 стран объединились с целью запретить поставки оружия Израилю

02.03.2024, 10:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Депутаты из 12 стран считают, что решение международного суда ООН обязывает страны прекратить поставки оружия в Израиль. The Guardian сообщает, что в открытом письме они обвиняют свои страны в том, что военная помощь Тель-Авиву стоила жизни 30 тыс. палестинцев, и требуют «немедленного и безоговорочного прекращения огня».


AP

Более 200 народных избранников парламентов 12 стран в открытом письме взяли на себя обязательства «убедить свои правительства ввести запрет на продажу оружия Израилю», так как в противном случае страны станут «соучастниками серьёзного нарушения Израилем международного права».

Жертвами войны в Газе уже стало более 30 тыс. палестинцев, поэтому, по их мнению, нужно «немедленное и безоговорочное прекращение огня». «Масштабы разрушений в секторе Газа выходят за рамки любого определения самообороны или соразмерности», — утверждают подписавшиеся.

The Guardian указывает, что в письме политики ссылаются на решение суда ООН, после которого, по их мнению, «эмбарго на поставки оружия вышло за рамки моральной необходимости и стало юридическим требованием». 

«Мы знаем, что смертоносное оружие и его части, произведённые или поставляемые через наши страны, в настоящее время помогают израильскому нападению на Палестину, которое унесло более 30 000 жизней в Газе и на Западном берегу», — цитирует письмо газета.


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