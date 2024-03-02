Теннисиста Рублева дисквалифицировали на турнире в Дубае за оскорбление арбитра

В ходе полуфинального матча турнира серии ATP-500 в Дубае российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали. Инцидент произошел во время игры с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Рублев выразил недовольство решением линейного арбитра, которое не было в его пользу, с помощью нецензурных слов на русском языке. Другой линейный, владеющий русским языком, передал судье вышесказанные слова Рублева, после чего теннисиста сняли с матча.

На момент дисквалификации счет был 6:7, 7:6, 6:5 в пользу Бублика. Это решение приведет к лишению Рублева заработанных призовых и рейтинговых очков на турнире, а также к падению на шестую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Необходимо отметить, что это не первый инцидент с участием Рублева на турнирах. Во время матча 1/4 финала Australian Open против итальянца Янника Синнера теннисист также попал в скандал, оскорбив одного из болельщиков.