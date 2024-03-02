Рупор кремлевской пропаганды: Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство.

Создатель ЧВК Blackwater Эрик Принс о войне на Украине.

Нам надо сворачивать лавочку с этой войной, потому что Украина сейчас только тем и занята, что совершает демографическое самоубийство. Она пережевывает уже следующее поколение своей живой силы, которое нечем будет восполнить. У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада – это курам на смех. В обычной войне русского медведя не завалить. Тем более, жадными руками украинцев, которые воруют всё, что плохо прибито. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война.

Лучше отдать русскому медведю Крым, Донецк, Луганск, вообще всё, что захочет медведь — лишь бы поскорее заморозить конфликт, который высасывает из слабеющего на глазах Запада последние соки.

Смешно, но в 2019 году еще при Трампе Принс выступал с схожим предложением по Афганистану, предупреждая о скорой катастрофе и предлагая хеджировать риски связанные с уходом США путем передачи завершающего этапа войны на аутсорс ЧВК.

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