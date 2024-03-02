 

Американский публицист – Вашингтон напрашивается на неприятности, помогая наносить удары по России

02.03.2024, 2:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Помогая Украине наносить удары по российской территории, Америка «напрашивается на неприятности»: Москва может осложнить Штатам жизнь и в Сирии, и в других регионах, предупреждает в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский публицист и историк Райан Доусон. По мнению Доусона, США окончательно испортили отношения с Россией — а всё потому, что не умеют с ней работать.

Вы сейчас колесите по миру, так что не знаю, видели ли вы эту заказную статью в The New York Times про ЦРУ — хотя, конечно, вы ведь в интернете её могли прочитать. Опубликовали её то ли в воскресенье, то ли в понедельник — кажется, всё-таки в воскресенье. Она где-то на десять тысяч слов — длинный такой материал; разумеется, там «слили» ровно то, что ЦРУ само хотело «слить», но кое-что поразительное там всё-таки обнаружилось: писали, что у ЦРУ имеется на территории Украины 12 баз — разумеется, русские знают, где эти базы находятся, и, скорее всего, слышат всё, что на них происходит, — и что ЦРУ показывает украинским солдатам, куда направлять американское оружие, чтобы оно доставало до внутренней территории России.

То есть, Райан, давайте разберёмся: выходит, американское оружие под управлением сотрудников американских спецслужб с американскими боеприпасами достаёт до внутренней территории России. США что же, собрались начать с Россией войну?

РАЙАН ДОУСОН, публицист, историк: Думаю, что США её уже начали. Все же ведь понимают, что по всей Украине… Когда мы говорим: «НАТО», подразумеваем мы главным образом именно Штаты. Большая часть оружия, которое украинцы реально применяют в бою с первого же дня, поставлялись и поставляются из США, это вооружения американские. США дали им танки, сбыли им свои бесполезные «Брэдли» — это такие БМП, которые настолько плохи, что про это даже сняли фильм: он называется «Войны в Пентагоне», там ещё главную роль играл, если не ошибаюсь, Келси Грэммер. В общем, плохая машина. И вот всю устаревшую технику просто взяли и отдали украинцам, мол: «Вот, иди погибай в этой консерве». Так что участвует там как-то ЦРУ или нет, не слишком важно. 

Но если начнём бить по целям внутри России, мы будем просто напрашиваться на неприятности. Такое уже проворачивали раньше с атаками дронов на Москву, а британская разведка помогла подорвать Керченский мост в Крыму, ну а ещё кто-то подорвал трубопровод «Северный поток — 2» — видно, это дельфины были. 

Но мы ведь знаем, кто это всё делает — ЦРУ, и да, они действительно вот настолько топорно работают. И да, их прослушивают, и РФ всё знает. Но каких действий вы хотите от России? Она же не будет бить по территории США. 

А мы ведь испортили отношения с ней навсегда. После этой войны никакого примирения уже не будет, — и Америке будет труднее и в Сирии, и в других местах. Но вот не умеют с русскими работать — просто с каким-то остервенением противостоят всему, что делает РФ и уж тем более Путин. 

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.


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