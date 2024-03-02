Мнение: Без фанатизма

Проблема в том, что если уж Юлия Навальная в самом деле собралась вести политическую борьбу – мнение верных фанатов должно ее волновать в самую последнюю очередь. И так понятно, что они – по крайней мере на первых порах – одобрят вообще любое ее действие “по дефолту”. Поедет она к мужу, не поедет, как обоснует, за что выступит… Об верных фанатов принято вытирать ноги – таковы законы политической жизни.

Но крайне важно – РАСШИРЯТЬ свою базу сторонников. Привлекать на свою сторону колеблющихся, а еще лучше – даже и нынешних врагов, то есть “зетников” и сторонников Путина. Последнее – это просто двойная выгода: у тебя база прибывает, а у врага – наоборот, убывает. Легенда есть – “верная жена, смело продолжающая дело мужа”. Если цель – не просто красиво потусоваться, но и победить (как это прямо декларирует Юлия), то без этого никак не обойтись. К сожалению, уже понятно, что опора на одних фанатов – крайне хлипкая, по большому счету, что есть они, что нет – они все равно сами по себе ни на что не влияют. Иначе бы, наверно, дела в стране шли бы как-то иначе, а не как сейчас.

Но если привлекать к себе колеблющихся – в легенде не должно быть никаких явных дыр. Все темные пятна и “неясности” надо удалять по возможности сразу. И понимать, что основная масса тех, кого надо привлечь на свою сторону – это люди, так сказать, особо приверженные к традиционным семейным ценностям; и именно поэтому с ними вполне можно работать – ведь у Навальных была идеальная с их точки зрения семья. Гетеросексуальная, 26 лет в браке, двое прекрасных детей, мальчик и девочка. Режим эту семью разорвал – то есть посягнул на те самые семейные ценности, которые сам же и декларирует! Уже это делает Навальную опасным противником для режима – все, даже “зетники”, любят жалеть невинных жертв.

И именно поэтому Кремль уже давно и последовательно стремится уничтожить эту проблему в зародыше, то есть – дискредитировать Юлию именно как верную жену. Особенно активно сейчас педалируют, что “Навальная за два года ни разу не приехала к мужу”. Теперь к этому добавится, что “Юля не приехала даже на похороны, хотя ей никто не мешал”. Откройте ВКонтакте и посмотрите, сколько там сейчас однотипных постов на эту тему.

Какова ж фанатская реакция? Классическая: ОТРИЦАНИЕ. Фанаты дружно отрицают, что проблема вообще существует. Ну не было и не было, не приехала значит не надо было. Демонстрируют фанатичную (как им и положено) веру в своего нового кумира. При этом никаких объяснений “почему” со стороны самого “политика Юлии” нет. То есть никаких даже попыток развернуть ситуацию в свою сторону, переубедить колеблющихся и путинистов – нет и в помине. Сектантский подход в духе незабвенного Яблока, чей лидер вообще никогда не снисходил до “неяблочного” электората (из-за чего и просидел всю жизнь в электоральном гетто).

Что ж, видимо, это судьба.