Мнение: Успешный, умный, веселый, молодой

Я не скажу, что часто видел Навального. Я с ним даже не был лично знаком. Однако за его выборной кампанией 2013 года на мэра Москвы я следил довольно подробно, ходил на все его “общемосковские” митинги, а также посетил несколько его “встреч с населением”. Вообще тогда перед Навальным стояла абсолютно нереальная, в самом буквально смысле титаническая задача: без помощи телевизора, с полностью “отрубленными” от него СМИ, с не очень тогда еще развитым в Москве интернетом – повернуть на свою сторону население огромного, без дураков, мегаполиса. При том, что на тот момент даже его узнаваемость – не говоря уж о рейтинге! – в Москве была ничтожной. Наш ЦПТ перед кампанией, в начале лета, проводил рейтинг-опрос для мэрии (закрытый). Считали честно, сам Бунин мне говорил, что “ты зря веришь в Навального”, что “он сам считал” и “у него всего 3% рейтинг”, поэтому “Собянин его размажет” (у Собянина на тот момент было 65% по тому же опросу). Собственно, во многом опираясь на эти цифры АП и решила провести “показательную порку” молодого выскочки.

За три месяца до выборов иметь разрыв – 3% против 65%, при том, что у противника – весь админресурс и все телеканалы! Естественно, они в Кремле полагали, что кампания станет легкой прогулкой, и они сумеют ее выиграть “чисто”, то есть – даже без особых фальсификаций. Просто, типа, раздавят как клопа.

Я был сторонним наблюдателем в той кампании – просто как москвич. И я с тех пор убежден, и мое убеждение только крепнет – именно то лето 2013 и было настоящим звездным часом Навального, пиком всей его политической карьеры. Которая, по большому счету, этими выборами и закончилась; он так напугал Кремль, что больше его ни на какие выборы ни разу не пустили. В штабе Навального тогда работали дружно, вместе Волков с Кацем, воодушевление било через край, сплошная молодежь… Всё бы это ничего не дало – но Навальный выдал нечто невозможное: за месяц, отведенный на агитацию, он провел порядка 150 (!!) встреч с москвичами во дворах (больше его никуда не пускали). По всему городу. В любую погоду! На встречах обычно – от 40 до 500 человек. С утра до вечера – марафон. 40 дней подряд. Каждая встреча – час-полтора. С ответами на вопросы, с шутками и прибаутками. На одной из таких его встреч я побывал – и поместил “отчет” в своем ЖЖ. Это было 1 сентября 2013 года.



Фотка с другой подобной встречи, в Тропарево

Успешный, умный, веселый, молодой

“Вчера все-таки удалось мне побывать на встрече с Навальным. На первую, у м.Новогиреево, я не успел, зато успел на вторую. Честно говоря, я думал, что обеих не будет – вчера ведь весь день шел обложной дождь, который к вечеру, к 6 часам, превратился в натуральный ливень. Я к Новогирееву и не пошел – ну, думаю, нафиг, наверняка сдвинут начало!

Прихожу к 7, под зонтом, потому что дождь все еще идет, хоть и не так яростно – никого и ничего. Вот, думаю, досада! Слава богу, приметил стоящий под дождем «куб Навального» – его еще не убрали. Я туда, там две девчушки и солидный паренек в бороде лет 30. От них-то и узнал, что еще не все потеряно – можно успеть на встречу у м.Перово, она в 8.

Я недоверчиво спросил – неужто была здесь встреча? В 6? Под ливнем?! Но паренек меня заверил, что была. – И сколько ж было народу? – Ну, – солидно тянет паренек, – наверно, человек 300-400. Сами понимаете, погода не очень… – И долго шла? – Да минут 40. Погода…

В общем, круто. Делим на два (агитаторам положено преувеличивать), получается 150-200 человек. Стояли под жутким, реально, ЛИВНЕМ, только чтобы послушать Навального! А это ведь не я – у меня-то, можно сказать, общественный интерес, мне надо в ЖЖ написать… Дела!

Напоследок поинтересовался у агитаторов последними новостями – типа, как там Навальный, будет ли второй тур. Бородач оживился, заявил, что у Навального нынче 27%, а в начале кампании было только 3, а «второй тур будет, если мы все (он вперил в меня тяжелый взгляд) очень постараемся». И предложил взять пачку газет, чтобы распространить у себя в подъезде. Я сказал, что мне еще в Перово, и от газет отбился.

В общем, у м.Перово я появился заранее, минут за 10 до начала, и надеялся занять лучшие места в партере. Не тут-то было: три энергичных раздатчика газет встречали поток, выходящий из метро, еще в подземном переходе, и задорно выкликали всех «на встречу с Навальным, которая состоится через 15 минут!» Откликались немногие. Но, очевидно, созыв и расклейка приглашений происходил и раньше, так как уже и за 10 минут вокруг импровизированной сборной сцены собралось человек 50.

Все с зонтами – дождь-то продолжал лить как из ведра! Вчера натурально был какой-то потоп. Зонтики, конечно, закрывали обзор, но я все-таки пробился на стратегически неплохое местечко, хоть и не в первом ряду. Перед сценой, что меня умилило, были даже выставлены три ряда пластиковых стульев – но на них, конечно, никто не садился, так как они все были залиты дождевой водой.

Народ – с зонтами и в плащевых накидках – все подваливал. Я смотрел на сцену и по давней привычке организации подобных встреч прикидывал – как будут защищать от дождя самого Навального? Навеса-то над сценой не было! Перебирал в уме разные варианты. Выйдет в плаще с капюшоном? Но вид тогда будет, как у монаха или шпиона. Что за выступление в капюшоне? Выйдет с зонтиком? В одной руке микрофон, в другой зонтик? Хм, ну тогда будет похож на доброго доктора Гаспара, тоже как-то «не в имидже». Может, ему хотя бы кепку надеть? Кожаную? Мда, тогда скажут, что он пытается копировать Лужкова. В итоге я остановился на том, что кто-то должен стоять вместе с ним на сцене и держать над ними зонтик – хотя, конечно, смотреться это тоже должно не очень, похоже на богдыхана или партфункционера…

Как ни странно, я не угадал ни разу! Навальный появился и всю встречу, все 45 минут простоял на открытой сцене с непокрытой головой под дождем. Вид, наверно, был сюрреалистический: стоит толпа человек в 200, все укрыты под зонтами – и перед ними оратор как ни в чем не бывало.

Конечно, это было круто и даже трогало, особенно если учесть, что вчера был не только непрекращающийся ливень, но и было, очень мягко говоря, совершенно не жарко: абсолютно осенняя уже погода, градусов 15 в лучшем случае. По словам Навального, это была у него 5 встреча за день. Вопросы тут, конечно, к его команде: не берегут они своего лидера, совсем не берегут…

Да, ну это все было собственно присловье. Что можно сказать о самом выступлении?

Ну что тут скажешь? Навальный, конечно, прекрасен. Появился он, немаловажная деталь, практически без опоздания, то есть в 8 ч. Встречен был абсолютно благожелательно. Легко поднялся на сцену, улыбка обаятельная – и, что меня поразило – во всей манере абсолютно никак не сквозило, что это пятая встреча у него за день и 82-я за три или четыре недели. Никакой усталости или там заторможенности! Наоборот – драйв, улыбка, работа «в полный контакт» с аудиторией.

Навальный прекрасно держится и прекрасно говорит. Никаких «эээ», «мэээ», пауз и запинаний. В то же время нет впечатления, что он буровит какую-то раз и навсегда выученную наизусть речь – нет, он живо откликается на любые шевеления и выкрики аудитории и спокойно «вплетает» это в свое обращение. Словом, превосходный оратор. Главное, в нем не ощущается ни малейшего страха перед аудиторией – бич многих и многих наших «политиков».

Причем рассказывает он обо всем действительно молодо, задорно, с огоньком! Народ вокруг просто млел. При выступлении он, кстати, смотрится моложе и свежее, чем на фото. Вот это как раз то, что я и называю «прирожденным политиком»: другие от 5 встреч за день, из них половина под ливнем, чувствовали бы себя как выжатый лимон и еле языком бы ворочали – а такие как будто, наоборот, сами подзаряжаются энергией от каждой встречи!

Мне выступление Навального что-то напомнило, что-то такое чрезвычайно знакомое, как будто я такое видел уже не раз… Но где?! Я перебирал своих знакомых политиков, прошедшие кампании – нигде, конечно, ничего похожего нет и близко! Там все вяло, тяжеловесно, тянут люди, как бурлаки, телегу с квадратными колесами… Только уже вечером, дома, меня осенило: ба, это ж «Камеди клаб»! Меня ребенок пристрастил к «Камеди», он их обожает. Так вот – практически один в один. Та же свобода нахождения на сцене, готовность к импровизации, легкий слог, полная уверенность в себе, богатая мимика, драйв… Только какой-нибудь Павел Воля в такой манере говорит о «женских причудах», а Навальный говорил о Собянине и Ротенберге, Тимченко и украденных миллиардах. Вот она, молодежная культура пошла на прорыв в политику!

Был во время встречи забавнейший эпизод, практически антреприза. Когда Навальный предложил задавать вопросы, одним из первых на авансцену пролез классический монголоид и на ЖУТКО ЛОМАНОМ русском стал допытываться у Навального, почему вот он ругает мигрантов, а у него на каждом шагу проверяют документы, хотя он – гражданин России? Прекрасная получилась драматургия: до этого Навальный добрую половину своей речи отвел «борьбе с мигрантами», стращал публику «целыми классами, в которых все дети не говорят по-русски» – и вот натуральный мигрант один на один призывает Навального к ответу! Впоследствии выяснилось – из вопросов Навального – что монголоид у нас киргиз, прибыл из Киргизии 10 лет назад.

Я ожидал, что наш оратор, как положено националисту, грубо «наедет» на киргиза и призовет на него гнев толпы (вообще, конечно, смело поступил киргиз, особенно с его-то знанием русского). Ан нет! Навальный лишь довольно мягко указал мужичку, что за 10-то лет жизни в Москве язык можно было бы освоить и получше, это, типа, неуважение. Толпа, надо сказать, тоже не проявляла к киргизу никакой агрессии; наоборот – когда наш посланец Азии, в очередной раз мучительно путаясь в непослушных русских словах, рожал очередной вопрос, какой-то энергичный пенсионер попытался в паузе влезть к Навальному со своим наболевшим, что-то о тарифах – люди на пенсионера с разных сторон зашикали! Мол, куда лезешь, дай человеку спросить!

И Навальный, кстати, долго не отпускал киргиза, хотел отвечать именно ему и даже выкликал его из толпы обратно. Так было раза три. Маленький киргиз постоянно то появлялся на авансцене, то снова исчезал, вызывая разочарованные вздохи Навального – «ну вот, он уже опять ушел…» Интересно, куда он уходил? Я предположил, что за инструкциями, только к кому? Первый вариант ответа – к «собянинцам»: они, поди, специально наняли гастарбайтера, чтобы он спутал Навальному все карты. Действительно, одно дело призывать выселить каких-то абстрактных «мигрантов», другое – говорить это живому и явно ни в чем не повинному человеку в лицо. Хитрый план!

Но когда наш киргиз появился в последний раз (когда его никто и не ждал), он, напрягшись, выдал, видимо, «от всей души»: «И васе (вообще), если вы нас выгоните, кто тут в Москве ‘аботать у вас будет? Кто будет делать черную работу?!» Ну, тут наша невеликая толпа негодующе взревела, Навальный вообще расцвел и выдал ударную речь насчет того, что «да, вот так мне всегда говорят», но «это полная ерунда», так как, конечно же, набрать русских людей, чтобы они делали черную работу никакого труда не составит. Толпа поддерживала его одобрительными криками.

Тут уже было впору подумать, что киргиза, наоборот, наняли люди из штаба Навального – уж больно классную он сделал «подачу», которую Навальный предсказуемо прекрасно обработал. В общем, поскольку обе версии равновероятны, делаем вывод, что верно простейшее – то есть никто киргиза не «засылал», и был он сам от себя. Так чаще всего и бывает в жизни.

По ходу Навальный, что твой Путин, легко сыпал различными цифрами – рублей, рангов и показателей. Мол, от продажи нефти и газа Россия получила за 10 лет 3 трлн. долл. («Вы чувствуете это богатство? – НЕТ!!»), бюджет Москвы третий в мире – 1,6 млрд. долл. («а у вас тут доска Почета «Лучшие люди Перово» висит с 1970 года» – Дааа!!»), по уровню жизни Москва на 154 месте, Ротенберг на Северо-Западную хорду затребовал 70 млрд. руб., (а она стоит максимум 35 млрд. да и вообще не нужна) – и т.д.

Вставлял он в речь и абсолютно жизненные детали – «вот в Можайском районе на встрече мне рассказали, что там в ходе слияний слили школу с техникумом! Это вообще как – школу с техникумом??» То есть начинал-то кампанию Навальный, как все и подозревали, практически ничего о реальном состоянии дел в Москве не зная, но после 82 встреч с населением это уже, понятно, не так. Вообще, разговоры с населением в разных районах – это ведь и есть, по большому счету, самый эффективный (хотя и самый затратный в плане физических и моральных сил) способ узнать РЕАЛЬНЫЕ проблемы города. Поверьте социологу, собаку съевшему на политдиагностике городов.

Так что, думаю, на сегодня Навальный знает о реальных проблемах Москвы побольше всех прочих кандидатов, включая и Собянина.

По составу присутствовавших на встрече. Было человек 200, как я уже сказал. По мне так феноменальная цифра, особенно учитывая позднее время и непрекращающийся дождь. По составу, как мне показалось, все-таки преобладали мужчины «за сорок», что для Навального может служить настораживающим знаком (по моему опыту исследований, именно мужчины в возрасте от 40 и есть у нас самый «протестный» контингент); однако были и молодые, и, что самое главное, женщины. Женщины – главный «капитал» политика, если он на что-то претендует на выборах. Женщин было меньше, чем мужиков, но они были!

Не могу не упомянуть и еще об одном эпизоде, лучше всего характеризующем аудиторию. Честно говоря, эпизод меня потряс. Один из мужичков «за сорок» обратился к Навальному с вопросом, буквально трясясь от возбуждения:

– Вот сегодня я только из Вашей листовки, приглашающей на встречу, узнал, что это здание, возле которого мы сегодня собрались – мы его в детстве называли «черным зданием», здесь был райком партии – что это, оказывается, здание управы! И скажите мне – что это за управа?! Чем она занимается? Зачем вы хотите давать им больше денег??

Навальный произнес в ответ очередной отличный спич на тему местного самоуправления – но вопрошающий-то каков, а? По вопросу понятно, что коренной москвич, что живет в районе уже лет 40 минимум; и так и не удосужился узнать, где у него в районе управа! За 20 лет! Классно, не правда ли? Навальный в ответе использовал мотив «ну вот видите, это к вопросу о нужности для москвичей районных управ», однако это можно повернуть и по-другому – к вопросу о нужности для москвичей мэра и его выборов. Это, впрочем, более грустная тема.

Итак, завершая – что же сказать в целом о впечатлении? Вроде бы все прекрасно, Навальный великолепен – и это очевидно не только мое мнение: встретили его тепло, проводили еще теплее. С аплодисментами. Как публичный политик он, безусловно, на голову выше всех наших унылых администраторов, включая не только, прости господи, Собянина, но и Путина. И свою часть программы, то есть как кандидат, он отрабатывает «на пять с плюсом». Прекрасно держится, владеет материалом, быстро обучается, общается с юмором. Драйв, напор – всё есть. Умный, успешный, веселый, молодой. С двумя высшими образованиями. Юрист.

А есть ли у «парня» (любимое словечко Навального, он всех называет «парнями», начиная с Путина) недостатки, спросите вы? Как ни странно, есть.

Парень холодноват. Он находится на сцене в абсолютно американском, как мы привыкли по голливудским фильмам, образе: такой типичный успешный американский политик. Но это ведь и есть основная, пусть даже подспудная, претензия нашего человека к американцу: американцы ведь кажутся нам в своей массе слишком холодными. Какими-то даже «не вполне людьми».

Русский человек классическую американскую фразу «nothing personal, just business» ведь не понимает, даже если хорошо знает английский; прежде всего потому, что нам непонятно слово «бизнес». Точнее, непонятно, как «бизнес» может быть отделен от «личного». В русской традиции все это смешивать до полного неразличения.

И вот Навальный, на мой взгляд, этим грешит. Это явная недоработка тех, кто за ним смотрит – имиджмейкеров кампании. В нем маловато ЖАЛОСТИ – чувства, все-таки очень важного для русских. Поэтому, как бы прекрасно не проходила сама встреча, в послевкусии от нее остаются какие-то не вполне удобоваримые нотки.

Хотя я, возможно, просто придираюсь из излишней добросовестности. Надо же найти хоть какие-то недостатки! (2013, 01.09)