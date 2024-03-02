Мнение: Похороны без оттепели

Не пошел сегодня на похороны Навального – как-то не лежала душа. Погода мерзейшая, где-то всё у черта на рогах, кругом эта снежная каша, вокруг будут эти чертовы “космонавты”, общее ощущение горя и безнадеги. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты… Ну нафиг. Как-то всё неправильно. Хотя я неправ, и это очевидно. Струсил, видимо.

Странно, что ни Юлия, ни дочь Навального на его похороны тоже не прилетели. В чем дело – так и не понятно. Боялись, что их тут же схватят? Но ни на Юлию, ни тем более на дочь не возбуждено никакого дела. Отец и мать пришли, жена и дочь – нет. Может быть, у них до такой степени неприязненные отношения меж собой?

В любом случае, если говорить о какой-то политической карьере для Юлии в России (а где еще?), такое очевидное избегание всего, что связано со смертью и похоронами мужа, в качества ее старта – это хуже не придумаешь. Алексея безумно жалко, но с его семьей там явно что-то не то. Дичь какая-то.