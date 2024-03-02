 

Рупор кремлевской пропаганды: Удар рублем по иностранным агентам

02.03.2024, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Удар рублем по иностранным агентам

Володинский закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов оказался одним из самых действенных за последнее время и самых чувствительных для самих иноагентов.

Эффект пришёл моментально. После принятия закона:
-Дудь лишится до 70% рекламных доходов;
-Гордеева приостановила и возможно закроет свой проект «Скажи Гордеевой»;
-Кац предрёк закрытие многих проектов, назвав это большим ударом по «независимым»медиа. И это только часть примеров, лежащих на поверхности.

Известно, что целевая аудитория иноагентов – российская, соотвественно и рекламодатели преимущественно из России. По разным оценкам, с их уходом иноагенты потеряют 50-80% дохода. Представители рекламного рынка озвучивают суммарный убыток в диапазоне от 2,5 до 4 млрд рублей (доходы в 2023 году оцениваются в сумму около 5 млрд).

Сейчас иноагенты естественным образом пытаются компенсировать убытки за счет привлечения всевозможных донатов и пожертвований и переложить финансовое бремя на подписчиков. Но эти «слезы» залатать огромные дыры в иноагентских бюджетах точно не смогут.

https://t.me/vprorok/9828 – цинк

Хорошо, но этого мало. Как любят заявлять бывшие "партнеры" – надо искать возможности блокирование попыток обходить существующие санкции ликвидируя все каналы поступления денег.

PS. В рамках традиционных пятничных репрессий, в числе прочих иноагентом объявили Улицкую (почему только в 2024?) и правозащитный центр "Мемориал" (ну этих вообще надо под ноль изводить, чтобы духу их в России не было)

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Мнение: Похороны без оттепели

01.03 / Мнение: Как право имеющая

01.03 / Помогает растянуть поверхностные морщины: что такое купирование лица, преимущества и риски для кожи

01.03 / Рупор кремлевской пропаганды: В Москве закопали Навального

01.03 / Мнение: Дефицит нефтяников, поставки нефти в Венесуэлу и реэкспорт российской нефти в США

01.03 / Мнение: Коротко

01.03 / Инфекционист Проворотова рассказала, как улучшить иммунитет

01.03 / Скандалы: Режим реанимации

01.03 / Марк Цукерберг проинвестирует в российский бизнес по производству белка из насекомых

01.03 / Мнение: О прологе к новой мобилизации… Опять начинается?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика