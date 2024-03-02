Рупор кремлевской пропаганды: Удар рублем по иностранным агентам

Удар рублем по иностранным агентам

Володинский закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов оказался одним из самых действенных за последнее время и самых чувствительных для самих иноагентов.

Эффект пришёл моментально. После принятия закона:

-Дудь лишится до 70% рекламных доходов;

-Гордеева приостановила и возможно закроет свой проект «Скажи Гордеевой»;

-Кац предрёк закрытие многих проектов, назвав это большим ударом по «независимым»медиа. И это только часть примеров, лежащих на поверхности.

Известно, что целевая аудитория иноагентов – российская, соотвественно и рекламодатели преимущественно из России. По разным оценкам, с их уходом иноагенты потеряют 50-80% дохода. Представители рекламного рынка озвучивают суммарный убыток в диапазоне от 2,5 до 4 млрд рублей (доходы в 2023 году оцениваются в сумму около 5 млрд).

Сейчас иноагенты естественным образом пытаются компенсировать убытки за счет привлечения всевозможных донатов и пожертвований и переложить финансовое бремя на подписчиков. Но эти «слезы» залатать огромные дыры в иноагентских бюджетах точно не смогут.

https://t.me/vprorok/9828 – цинк

Хорошо, но этого мало. Как любят заявлять бывшие "партнеры" – надо искать возможности блокирование попыток обходить существующие санкции ликвидируя все каналы поступления денег.

PS. В рамках традиционных пятничных репрессий, в числе прочих иноагентом объявили Улицкую (почему только в 2024?) и правозащитный центр "Мемориал" (ну этих вообще надо под ноль изводить, чтобы духу их в России не было)

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