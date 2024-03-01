Мнение: Как право имеющая

Извините – опять думаю как политтехнолог. Да, при взаимодействии с нынешним безумным государством РФ можно ожидать чего угодно, и сказать что Юлии Навальной и ее дочери, даже несмотря на то, что на них не заведено никакого дела, было бы безопасно приехать проститься с мужем и отцом – нельзя. В то же время очевидно, что сам по себе факт отсутствия Юлии на похоронах – это очень весомый козырь в контрпропаганде кремлевских против нее, и этот козырь уже вовсю отыгрывается, а глумление будет продолжаться и дальше.

Как можно было бы поступить? Наверно, Юлия могла бы обратиться напрямую к Путину, запросив гарантий: я хочу вернуться в Москву на похороны мужа – будет ли мне гарантирована на это время безопасность и иммунитет от преследования и ареста?

Отказ или просто попытка Кремля промолчать (наверно, что-то бы пробормотал Песков) стали бы очевидным для всех ответом, что – нет, безопасности не гарантируем. И одно это сразу бы выбило нынешний “козырь глумления” из рук агитпропа на годы вперед. Заодно подтвердило бы новый статус Навальной – которая так же, как и ее муж, обращается напрямую к Путину и говорят с ним как с равным, “как право имеющая”.

Довольно простой и эффективный ход. Но нет – он почему-то не был использован.