Помогает растянуть поверхностные морщины: что такое купирование лица, преимущества и риски для кожи

Купирование лица — древняя и прежде всего безболезненная техника, которая работает по принципу вакуумно-баночного массажа и используется для улучшения состояния кожи, ее расслабления и стимуляции микроциркуляции. Она уходит корнями в китайскую медицину, но ее следы есть и в Древнем Египте. Раньше данную методику применяли в основном на теле, но она также дает отличные результаты на лице.

Особенности методики

На практике купирование лица заключается в использовании чашек с присосками (банок) для создания вакуума, который всасывает эпидермис. Эффект состоит в стимуляции микроциркуляции крови и дренаже жидкостей, что приводит к расслаблению мышц. Типичные красные следы, которые остаются после, носят временный характер. Как упоминалось ранее, данная процедура не сопровождается болью и не оставляет шрамов или синяков.

Как правило, используются стеклянные чашки, но для лица предпочтительнее силиконовые, которые меньше по размеру, безопаснее и проще в обращении. Их также можно использовать дома самостоятельно.

Преимущества этой техники

Купирование лица оказывает множество положительных эффектов на кожу:

расслабляет контрактуры и помогает разгладить поверхностные морщины; стимулирует обновление и регенерацию клеток; насыщает кожу кислородом и способствует оттоку жидкости для уменьшения отеков.

Кроме того, данная процедура помогает быстрее усваивать активные ингредиенты уходовых продуктов, делая лицо более свежим и подтянутым. Если прибегать к ее помощи регулярно, можно уменьшить выраженность пигментных пятен и даже шрамов.

Проведение процедуры

Сначала необходимо хорошо очистить лицо и по возможности выполнить эксфолиацию (отшелушивание) кожи, освободив таким образом ее от загрязнений и отмерших клеток. Затем следует распределить специальное средство по уходу за кожей.

Теперь необходимо расположить на лице сами чашки. Их перемещают по коже, чтобы глубоко стимулировать и достичь каждого уголка лица, обеспечивая тем самым полный массаж, уделяя особое внимание ключевым точкам.

Можно ли добиться результата дома

Купирование лица также можно делать дома. В Интернете легко найти набор с банками, но вам нужно быть осторожными в движениях и всегда отдавать предпочтение силиконовым инструментам, с которыми легче обращаться. Продолжительность массажа составляет от нескольких минут до 20, но не более. Этого времени вполне достаточно для получения всей пользы.

Повторяйте процедуру один раз в неделю, но если вы хотите более глубокого и полноценного действия, то рекомендуется попробовать профессиональные баночные процедуры. В любом случае это поверхностная и неинвазивная процедура, поэтому не стоит ожидать реального лифтинг-эффекта. К ней следует относиться как к дополнению к уходу, которое последовательно помогает изменить контуры и сохранить свежее лицо.

Для кого подходит? Основные преимущества

Обладая тонизирующим и регенерирующим действием, баночный массаж лица действительно является эффективным, если вы хотите сохранить упругость кожи, не говоря уже о том, что он не оставляет следов. В результате вы получаете по-настоящему бюджетный способ ухода за своим лицом, особенно если выполнять его в домашних условиях.

Но большую пользу от этого могут получить прежде всего те, кто страдает от темных кругов, мешков под глазами и отеков на лице. Те, у кого серый цвет лица после периода сильного стресса, особенно оценят эту процедуру. Если у вас остались пигментные пятна или шрамы, например от прыщей, купирование — отличный метод ускорить процесс их заживления.

Риски для кожи

Данная методика не имеет особых противопоказаний, так как не предполагает использования опасных инструментов. Но в некоторых случаях ее лучше избегать. Например, если у вас очень чувствительная или нежная кожа, есть склонность к аллергии, а также если вы страдаете кожными заболеваниями, такими как дерматит. Стимуляция кожи или усиление ее кровообращения может привести к воспалительной реакции.

К купированию лица не рекомендуется прибегать при приеме препаратов, сильно разжижающих кровь, если вы страдаете нарушениями свертываемости крови, есть видимые поражения на лице в виде сыпи или прыщей.