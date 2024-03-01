За провал Запада в вооружённом конфликте против России расплачивается Украина

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ВСУ испытывают на поле боя острый кадровый дефицит и снарядный голод, и поэтому не способны не только наступать, но и оборонять свои позиции. Кроме того, РФ кратно превосходит украинцев по количеству выпущенных артиллерийских снарядов и может мобилизовать ещё сотни тысяч солдат. Однако за провал Запада в схватке с Владимиром Путиным расплачиваться приходится Украине, передаёт шведский телеканал TV4 со ссылкой на мнение военных экспертов.



AP

Надежда на победу Украины угасает на фоне задержки военной поддержки Киева со стороны США и Европы. Спустя два года после начала вооружённого конфликта ситуация на поле боя всё больше говорит в пользу России. «Украине трудно воевать без дополнительной поддержки Запада», — заявил шведский военный эксперт Илмари Кяйхкё телеканалу TV4.

Россия хвастается победами на фронте, увеличивает производство оружия и, по её собственному заявлению, может мобилизовать ещё сотни тысяч солдат. В то же время Украина добивается замороженных американских миллиардов, жалуется на отсутствие поставок оружия с Запада и борется с моральным духом среди гражданского населения и бойцов ВСУ.



«Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Со временем Украина стала слабее в военном отношении, а РФ — сильнее. РФ увеличила производство военной техники, в то время как помощь Украине сократилась», — сетует Кяйхкё.

По мнению аналитиков, отступление ВСУ из Авдеевки, за которую шли ожесточённые бои, придало РФ уверенности, как на поле боя, так и в коридорах власти в Москве. Президент Владимир Путин назвал это «безусловным успехом, который нужно развивать». С тех пор российские военные освободили несколько небольших деревень в этом районе.

«В настоящее время у ВСУ нет возможностей для масштабных наступательных операций. Вопрос заключается в том, смогут ли они вообще защитить свои позиции. Было бы странно, если бы русские не попытались этим воспользоваться», — отмечает Кяйхкё.

У Запада есть пара месяцев, чтобы усилить поддержку Украины, полагает эксперт. Летом многие прогнозируют российское наступление. Кадровый дефицит и снарядный голод являются двумя основными проблемами Украины. Российские войска примерно в пять раз превосходят ВСУ по количеству выпущенных артиллерийских снарядов в сутки.

Преимущество Путина состоит в том, что в отличие от Украины, он точно знает, какие силы будут в его распоряжении к лету или через год. Недавно стало известно, что половина обещанных поставок оружия с Запада задерживается. В то же время в конгрессе США продолжаются споры по поводу выделения военной помощи Украине на $60 млрд. «Именно это сейчас больше всего влияет на возможности Украины. Именно Соединённые Штаты имеют возможность оказать военную помощь, но им, похоже, не хватает воли», — жалуется Кяйхкё.

Даже если этот пакет помощи будет одобрен конгрессменами, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем военная техника и боеприпасы окажутся на поле боя. «Если план Путина состоит в том, чтобы продолжать воевать до тех пор, пока Запад не сдастся, то, если это произойдёт, это будет провал Запада, а не Украины. Но за это расплачивается Украина», — завершает TV4 словами военного эксперта.