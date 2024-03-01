 

Инфекционист Проворотова рассказала, как улучшить иммунитет

01.03.2024, 20:10, Разное
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Иммунитет, по словам врача-инфекциониста Маргариты Проворотовой, не нужно “поднимать”, так как он никогда не “падает”. Она рекомендует избегать препаратов и добавок, обещающих укрепление иммунитета, так как их эффективность не подтверждена.

Однако единственным исключением является витамин D, поскольку его прием помогает компенсировать его недостаток, что важно для многих процессов в организме, включая защитные функции.

Проворотова подчеркивает, что микробиом кишечника играет ключевую роль в формировании иммунитета. Бактерии в кишечнике непосредственно влияют на иммунную систему. Для поддержания здоровья микробиома рекомендуется употребление пробиотиков, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста; потребление пребиотиков, содержащихся в цельнозерновых продуктах, фасоли, грибах и других продуктах;
– Нормализация сна, не менее 8 часов в день; регулярная физическая активность.

Врач также отмечает, что важно избегать стресса и проходить вакцинацию для поддержания иммунитета.


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