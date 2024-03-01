Рупор кремлевской пропаганды: Ради медийки

Показания пленного ССОшника ВСУ, который попал в плен при попытке высадиться на Тендровскую косу 28 февраля с целью организации пиар-фотографий с украинским флагом.

Бодренький, доволен, что остался живым в этой мясорубке – остальным повезло сильно меньше. Также подтвердил, что на его лодке был еще один утонувший.

—