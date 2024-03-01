 

Рупор кремлевской пропаганды: Ради медийки

01.03.2024, 19:30, Разное
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Показания пленного ССОшника ВСУ, который попал в плен при попытке высадиться на Тендровскую косу 28 февраля с целью организации пиар-фотографий с украинским флагом.

Бодренький, доволен, что остался живым в этой мясорубке – остальным повезло сильно меньше. Также подтвердил, что на его лодке был еще один утонувший.

Источник: Colonel Cassad


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