Рупор кремлевской пропаганды: Ради медийки
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Показания пленного ССОшника ВСУ, который попал в плен при попытке высадиться на Тендровскую косу 28 февраля с целью организации пиар-фотографий с украинским флагом.
Бодренький, доволен, что остался живым в этой мясорубке – остальным повезло сильно меньше. Также подтвердил, что на его лодке был еще один утонувший.
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Источник: Colonel Cassad
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