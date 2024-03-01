 

Канада официально ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

01.03.2024, 17:55, Разное
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С 1 марта Канада, согласно пресс-релизу МИД страны, совместно с партнерами по G7 вводит новые меры ограничения на импорт российских алмазов. Этот шаг дополняет уже действующие ограничения, введенные в декабре 2023 года, когда был запрещен импорт бриллиантов и изделий с бриллиантами из России. Этот шаг подчеркивает принятие Канадой обязательств по сокращению доходов российского режима, в частности, от экспорта алмазов.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркнула, что данное решение соответствует ранее принятым обязательствам лидерами G7. Россия, как крупнейший производитель необработанных алмазов в мире, вынуждена столкнуться с ужесточением международных ограничений на свою продукцию.

Канада, реагируя на мировые события, приняла решение ввести санкции против алмазодобывающей компании “Алроса” после начала СВО и отменила статус РФ как наиболее благоприятствуемой нации, введя 35% тариф на всю российскую экспортную продукцию.


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