У новых MacBook будет целиком сенсорная клавиатура

Источник в Apple подтвердил, что в новых MacBook пропадут любые физические кнопки – клавиатура будет представлять собой второй экран, по понятным причинам исключительно сенсорный. Цель нововведения, по словам представителей компании – «предоставить исключительный пользовательский опыт в стиле Apple».

Руководители отдела, разрабатывающего ноутбуки, считают, что физические клавиши давно устарели, а к тому же они не нужны, чтобы смотреть контент в TikTok или записать голосовое сообщение. Кроме того, пользователи жалуются на то, что вводить текст – сложно, ведь для этого надо искать буквы и даже запоминать комбинации клавиш.

«В 2024 году клавиатура не заслуживает права на существование даже в качестве нишевого аксессуара для гиков, потому что давно изобретены сенсорные экраны, ввод свайпом… Я не хочу сказать, что клавиатуры устарели, я хочу сказать, что они давно устарели. Эти огромные, переусложнённые и механические устройства – это точно не в стиле Apple», – сказал собеседник издания Apple Insider.

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