 

«Грубая ошибка» – Шольца обвинили в раскрытии британских военных данных по Украине

01.03.2024, 17:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По заявлению канцлера Шольца, британские и французские военные уже давно находятся на Украине, пишет телеканал N-TV. Эти слова вызвали возмущение у союзников Германии. Лондон назвал их «злоупотреблением разведданными» с целью отвлечь внимание от нежелания поставить Киеву ракеты Taurus, а в самой Германии заявление Шольца посчитали «грубой ошибкой», которая зарубила сплочённость НАТО.


AP

Президента Франции Макрона раскритиковали за то, что он рассматривает возможность размещения европейских военных на Украине, а канцлер Шольц подлил масла в огонь. По его словам, британцы и французы уже давно находятся на месте, пишет телеканал N-TV.

Партнёры по НАТО возмущены заявлением Шольца, тем более что он не спешит поставлять Киеву ракеты Taurus. Британское правительство опровергло его заявление о том, что Великобритания принимает непосредственное участие в развёртывании крылатых ракет большой дальности против российских позиций на Украине. Использование поставленных Великобританией ракет Storm Shadow и «процесс выбора целей» — это «дело украинских вооружённых сил».

«Это вопиющее злоупотребление разведданными» с целью отвлечь внимание от нежелания Германии оснастить Украину собственной ракетной системой, заявил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Обнародовав данные разведки союзников, Шольц допустил грубую ошибку, считает немецкий эксперт Максимилиан Терхалле: «Он зарубил топором сплочённость НАТО» и поставил под угрозу сотрудничество с Украиной.


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