 

Собянин: Продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы

01.03.2024, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве продолжается реконструкция Морозовской больницы – крупнейшего детского стационара города. Планируется привести в порядок исторический Амбулаторный корпус, сообщил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что построенное в 1901 году здание является объектом культурного наследия регионального значения. Там располагаются лабораторная служба и административные помещения.

“Напомню, в 2017 году мы совместно с Минздравом России достроили новый корпус больницы, куда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В 2021 году в отремонтированном корпусе №9 открыли первый в России центр детской трансфузиологии. Педиатрические и акушерские стационары столицы стали частью единой информационно-логистической сети.

В октябре 2022 года завершилась реконструкция педиатрического корпуса. В июле прошлого года – паллиативного.

В медицинских учреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок, еще 13 могут внедрить в скором времени, рассказал ранее Собянин. По словам мэра, лучшие технологии столица закупает для постоянного использования.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Ксения Шойгу (дочь министра обороны РФ) вошла в состав попечительского совета благотворительного фонда “Орион”

01.03 / Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

01.03 / Русский язык будет не нужен для окончания школы в Латвии

01.03 / Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды

01.03 / Запад просто использует Украину для достижения собственных целей

01.03 / Правящая «элита» Швеции связала свою страну узами союзничества с зачинщиком всех войн на планете

01.03 / Нуланд проговорилась — финансирование Украины идёт на обогащение ВПК США

01.03 / Антироссийские санкции США угрожают Индии

01.03 / Путин ответил Макрону в рамках логики ядерного сдерживания

01.03 / Из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика